Лукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятись

Самопроголошений президент Білорусі порівняв Зеленського із Горбачовим, інформує ZN.ua.

Лукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятись
© Сайт Президента Республики Беларусь

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенка в інтерв’ю китайським ЗМІ заявив про «унікальний момент» для того, аби завершити «конфлікт в Україні», повідомляє держаний білоруський канал БЕЛТА.

«Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу та інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути», — сказав Лукашенка.

Поспішати і негайно скористатися цим моментом, впевнений він, потрібно, «поки Росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі та не поставила її на військові рейки».

На думку Лукашенки, війна в Україні, яку веде Путін, є «забезпеченням безпеки для Росії – щоб з території України ніколи не було ознак агресії щодо Росії»

Він додав, що Росія, як і з перших днів, готова робити кроки до мирного врегулювання, натомість українська сторона «відмовилась від вже готового плану, який лежав на столі» за наполяганням «Заходу та американців».

Лукашенка також вважає, що якщо у світі виникне черговий конфлікт, наприклад між США та Китаєм, то про Україну всі забудуть, тож домовлятись потрібно вже зараз: причому не з президентом України, а з «військовими».

«Тому немає іншого шляху, як укласти мирний договір зараз. Без попередніх умов. Треба домовлятися з українськими військовими. Володя Зеленський непогана людина, але дуже недосвідчена. Оплески його утихомирюють, він дуже задоволений. Але, знаєте, аплодисменти можуть бути далеко не щирими. Він повинен це розуміти. Ось він поїхав на Захід і всі йому там кричать "ура" і аплодують. А я нагадую йому Горбачова Михайла Сергійовича: він їздив Заходом, йому всі аплодували і чим він закінчив? Точно так буде і тут», — напророкував диктатор.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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