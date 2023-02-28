Канада запровадила нові санкції проти Ірану

Чиновники, які потрапили під санкції, є членами Корпусу вартових ісламської революції та правоохоронних органів Ірану, інформує ZN.ua.

Канада запровадила нові санкції проти Ірану
© Економічна правда

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що уряд країни додає 12 високопосадовців іранського режиму до свого санкційного списку - осіб, які, за словами Оттави, брали участь у «грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані», повідомляє CBC News.

«Іранський режим продовжує жорстоко пригнічувати свій народ і відмовляти йому в основних правах і свободах. Ми чуємо прохання іранського народу і віддаємо належне його хоробрості та стійкості. Канада не припинить виступати на захист іранців та дотримання прав людини», - заявила Жолі.

У відповідь на придушення іранським режимом протестувальників восени минулого року канадський уряд запровадив низку санкцій проти іранських фізичних та юридичних осіб. Ці останні доповнення до списку стали дев'ятим раундом обмежень.

12 високопоставлених чиновників режиму, доданих до списку у рамках нових санкцій, включають членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і правоохоронних органів Ірану, які, за словами МЗС, були причетні до «придушення демонстрацій в курдських районах на заході Ірану, що призвело до загибелі багатьох людей».

Канадський уряд заявив, що внесення цих осіб до санкційного списку забороняє їм в'їзд до Канади і будь-які операції з ними. Це також означає, що будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді, будуть заморожені.

Нещодавні заворушення в Ірані були спричинені смертю 22-річної Махси Аміні, яку у вересні минулого року заарештувала іранська «поліція моралі». Протести, що розпочалися після її смерті під вартою, є одним з найбільших викликів для іранського режиму. За даними правозахисників, з початку протестів було заарештовано майже 20 тисяч осіб, а понад 500 було вбито.

Загалом Канада запровадила санкції проти 139 іранських фізичних і 189 іранських юридичних осіб, включаючи КВІР, а також розвідувальну службу безпеки і економічний апарат режиму.

Військова допомога Тегерана Москві під час війни РФ проти України, зокрема передача Росії іранських безпілотників, також викликала обурення Заходу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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