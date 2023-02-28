Блінкен намагався випитати у Лаврова, навіщо Росії війна з Україною

Американські дипломати кажуть, що російська сторона відкидала будь-які пропозиції знайти дипломатичне рішення, Москва від самого початку хотіла тільки війну, інформує ZN.ua.

Блінкен намагався випитати у Лаврова, навіщо Росії війна з Україною
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21 січня 2022 року Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сєргєєм Лавровим в Женеві, щоб поговорити про недопущення початку російського вторгнення в Україну. Він хотів випробувати всі дипломатичні можливості.

«В Женеві було надзвичайно вітряно. Я ще ніколи не бачив Женевське озеро таким неспокійним, воно було мов океан під час шторму. Я натякнув на це і сказав: «Знаєте, ми зобов’язані перевірити, чи зможемо ми заспокоїти моря, заспокоїти це озеро». Лавров був не характерно зосереджений на своїй тезах. Експромтів не було, що геть на нього не схоже», - розповів Блінкен журналістам Politico.

Держсекретар додав, що хотів перевірити, чи можливо досягти якогось прориву, тому запропонував Лаврову провести якийсь час наодинці після зустрічі в складі своїх делегацій.

«Ми сиділи в кріслах приблизно за фут один від одного. Я запитав його: «Скажіть, що ви намагаєтеся зробити? Що насправді відбувається? Йдеться справді про ваші нібито занепокоєння щодо безпеки? Чи це щось теологічне, пов’язане з переконанням Путіна в тому, що Україна - не незалежна держава і її потрібно підпорядкувати Росії? Якщо перше, якщо з вашої точки зору це справді пов’язано з занепокоєннями Росії у сфері безпеки, що ж, тоді ми зобов’язані поговорити про них і про наші власні занепокоєння щодо поведінки Росії, тому що нам потрібно не допустити війну. Але якщо це друге, якщо йдеться про абсолютно недоречне переконання, що Україна - не окрема країна, і ви налаштовані підпорядкувати її Росії, тоді тут немає про що говорити». Він не зміг або не захотів дати мені пряму відповідь», - пригадав американський Держсекретар.


Лесь Димань, ZN.ua





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