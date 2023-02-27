Росія вночі запустила по Україні 14 дронів-камікадзе. Наші сили ППО збили більшість безпілотників

Вночі росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе іранського виробництва. Наша протиповітряна оборона знищила 11 безпілотників, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

«У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed з північного напрямку. Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил», – йдеться у повідомленні.