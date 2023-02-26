Більше не елітна: британська розвідка про стан 155-ї бригади морської піхоти РФ, яка штурмує Вугледар

Колись елітна 155-та бригада морської піхоти РФ зазнала під Вугледаром непоправних втрат і їх компенсували недосвідченими мобілізованими. Росіяни продовжують зазнавати трат під Вугледаром. Про це повідомила британська розвідка, опублікувавши у Twitter супутниковий знімок із спаленою російською технікою.

«На знімках видно зосереджені втрати російської техніки на вугледарському напрямку Донецької області. Ймовірно, ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади, яка була на передовій останніх дорогих наступальних операцій», – йдеться у повідомленні британської розвідки.