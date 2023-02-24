Сунак: Одна з речей, яка змінить ситуацію на полі бою – це більш далекобійна зброя

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що далекобійна зброя, яку союзники передадуть Україні, може змінити ситуацію на полі бою. Про це повідомляє Європейська правда.

"Ми завжди намагаємося знайти способи зробити більше, бо умови на полі бою змінюються. І прямо зараз, одна з речей, яка змінить ситуацію на землі – це більш далекобійна зброя", — зазначив Сунак.

Він сподівається, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

"Те, що я хочу зробити, і що я сказав усім нашим партнерам у суботу - ми повинні збільшити та прискорити нашу підтримку України. Тому що я вважаю, що якщо ми це зробимо, то зможемо надати вашій країні засоби для отримання вирішальної переваги на полі бою набагато раніше. Ось чому ми повинні надати вам підтримку зараз та підтримку правильного типу, щоб ви могли не просто захистити територію, а й дати відсіч Росії", — підкреслив британський прем’єр.

"Я вірю, що це можливо. Ваші збройні сили показали нам, що це можливо завдяки їхній неймовірній хоробрості. І саме тому я хочу, щоб інші країни надавали більше підтримки швидше. Якщо ми це зробимо, я думаю, ми зможемо змінити ситуацію раніше. Але це означає різні види підтримки. І прямо зараз, більш далекобійна зброя є частиною цього", — додав Сунак.