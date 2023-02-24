Ставили фальшиві діагнози: київські лікарі вляпалися у ганебний скандал

Правоохоронці вже провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи людей, які були залучені до схеми.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, зазначаєтсья, що викрито 15 учасників організованої групи, у тому числі працівників п’яти столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які організували схему.

Вона полягала в тому, щоб незаконно переправляти осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

«Учасники організованої групи, у тому числі працівники п’яти столичних медичних закладів та члени лікарських комісій, розробили механізм фальсифікації документів, які засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань. Фальшиві діагнози надавали підстави визнати їх тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи перешкоди для перетину державного кордону України», - розповіли в прокуратурі деталі слідства.

До схеми були залучені і ті, хто підшуковував бажаючих уникнути мобілізації, і ті, хто безпосередньо виготовляв пакет необхідних документів.

Це, як уточнили в Генпрокуратурі, були працівники різних медичних установ украьнскої столиці, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

Учасники схеми обговорювали із замовниками «діагнози» та фіктивно оформлювали їх перебування на стаціонарному лікуванні у медзакладах.

Горе-лікарів було викрито під час їхньої підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошей.

До речі, вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тис доларів США з особи.

«Одним із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів здійснено безперешкодний перетин державного кордону України», - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли гроші, чорнові записи, переписку на мобільних телефонах, відомості про внесення в базу «eHealth» фіктивних діагнозів тощо.

Про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України повідомлено семи особам. Слідчі дії тривають.

Підкреслимо, що в умовах воєнного стану особи "обмежено придатні до військової служби" та "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можуть служити та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу. Звільняються від мобілізації лише ті громадяни які мають "білий" квиток категорії “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Особливості стану здоров'я осіб з обмеженою придатністю враховуються під час призову на службу. Військово-лікарська комісія зазначає які види служби та роботи відповідно віку, спеціальності, хвороби протипоказані призовнику.