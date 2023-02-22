РосЗМІ поширити фейк про мобілізацію українців у Великій Британії

Роз’яснення дали фахівці ЦПД.

РосЗМІ поширити фейк про мобілізацію українців у Великій Британії

Через військове вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В інформаційному просторі росЗМІ часто поширюють різні фейки щодо мобілізації в Україні. Фахівці Центру протидії дезінформації (ЦПД) спростували фейк щодо збору інформації про осіб чоловічої статі від 18 років, які проживають у Великій Британії за програмою «Житло для України».

У ЦПД зазначили, що 11 лютого 2023 року було зафіксовано поширення в мережі листа нібито від Департаменту з питань рівноправ’я, житла та громад Уряду Великої Британії.

«Згідно з «документом», учасники ініціативи «Житло для України» мають подати інформацію щодо проживання в них українських біженців чоловічої статі віком від 18-ти років», – йдеться у повідомлення.

Так, фахівці Центру протидії дезінформації звернулися до лондонської правозахисної організації Centre for Information Resilience (CIR) за роз’ясненнями.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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