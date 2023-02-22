Росія розуміє лише мову сили – Петр Павел

Новообраний президент Чехії застеріг від переговорів з Росією, інформує ZN.ua.

Нещодавно обраний президент Чехії Петр Павел назвав візит президента США Джо Байдена до Києва та Варшави надзвичайно сильним сигналом прихильності Вашингтона Україні та її європейським союзникам. Про це повідомляє CNN.

Колишній головнокомандувач чеської армії, який був обраний новим лідером країни в січні, застеріг від переговорів з Росією, заявивши, що східноєвропейські країни, які були частиною Варшавського договору, добре усвідомлюють можливості Росії.

«У нас немає ідеалістичних уявлень про те, куди рухається Росія, про можливість переговорів з Росією. Ми всі знаємо, що Росія розуміє силу», – сказав Павел.

За його словами, для учасників антипутінськох коаліції сила полягає у єдності. Саме тому таким важливим є спільний підхід всіх країн ЄС і НАТО до взаємодії проти російської агресії.

Петр Павел також додав, що росіяни зазнали кількох фатальних помилок в Україні, проте зауважив, що Москву не можна недооцінювати. Він також висловив застереження щодо передачі Україні винищувачів адже, на його переконання, на підготовку пілотів, потрібно не менше півроку.

«Набагато простіше готувати екіпажі для танків і артилерії», — пояснив він.

Як повідомлялось, Петр Павел вже оголосив про намір відвідати Київ разом із Зузанною Чапутовою.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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