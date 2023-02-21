США виділять $100 мільйонів на підтримку Туреччини та Сирії після землетрусу – Блінкен

Блінкен прибув на базу ВПС Інджирлік.

США нададуть додаткові 100 мільйонів доларів допомоги для ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині та Сирії на додаток до раніше оголошених 85 мільйонів доларів, заявив у неділю Державний департамент, а держсекретар запевнив Анкару, що «США тут».

Президент Джо Байден має намір виділити 50 мільйонів доларів у фонди екстреної допомоги біженцям та міграції (ERMA) та 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу через Державний департамент та USAID.

«Ця гуманітарна допомога буде спрямована на вразливі групи населення, що постраждали від землетрусу в Туреччині та Сирії, і буде доступна для підтримки міжнародних і неурядових організацій, які надають допомогу», — йдеться у заяві Держдепартаменту.

Новий пакет допомоги також послужить для закупівлі та розподілу предметів першої необхідності та порятунку життя, таких як ковдри, матраци, продовольчі набори, теплий одяг, намети та матеріали для укриття.

Допомога ввключатиме медицину та медичні послуги, зусилля щодо забезпечення чистою водою та санітарії, а також програми, що підтримують освіту дітей та молоді, які постраждали від землетрусу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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