Землетрус у Туреччині: На сьогодні відомо про понад 40,6 тис. загиблих

Станом на 19 лютого відомо про 40 689 загиблих внаслідок землетрусу, що стався в Туреччині 6 лютого, передає Hurriyet . У більшості провінцій пошуково-рятувальні роботи завершено.

Попри це, у турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій повідомили, що в районах, які постраждали від землетрусу, ще лишається 14 тисяч будівельної техніки. Там працюють 250 тисяч людей.

У Туреччині сподіваються, що протягом 2 місяців вдасться збудувати 100 тисяч контейнерних міст. Інфраструктурні роботи у постраждалих провінціях продовжуються.