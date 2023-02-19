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2023-02-19
Землетрус у Туреччині: На сьогодні відомо про понад 40,6 тис. загиблих
В ООН прогнозують ще більше число жертв.
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Станом на 19 лютого відомо про 40 689 загиблих внаслідок землетрусу, що стався в Туреччині 6 лютого, передає
Попри це, у турецькому управлінні з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій повідомили, що в районах, які постраждали від землетрусу, ще лишається 14 тисяч будівельної техніки. Там працюють 250 тисяч людей.
У Туреччині сподіваються, що протягом 2 місяців вдасться збудувати 100 тисяч контейнерних міст. Інфраструктурні роботи у постраждалих провінціях продовжуються.
Юлія Москаленко, ZN.ua