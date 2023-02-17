В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію – міськрада

У міськраді повідомили, кого окупанти вже відправили на фронт, інформує ZN.ua.

В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію – міськрада
© Getty Images

Російські загарбники почали в окупованому Маріуполі відкриту мобілізацію. Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«З’явилася інформація, що в один з навчальних закладів окупованого міста надійшло мобілізаційне розпорядження. Тепер чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи», – зазначили в міськраді.

Незадовго до цього, за даними міськради, трьох працівників комунального підприємства «Автодор» окупанти мобілізували та відправили воювати на боці загарбників. У міськраді повідомили, такі випадки в Маріуполі не є поодинокими.

«Скоро, це стане новою нормою. Тепер окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, бо не все так добре на фронті. Тож, як і очікувалося, маріупольців вже офіційно починають використовувати як гарматне м’ясо», – додали у міськраді.





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