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2023-02-16
Навчання українських військових на системах Patriot йде швидше, ніж очікувалось – ЗМІ
Солдати ЗСУ мають високу мотивацію якомога швидше навчитися користуватися сучасним озброєнням, інформує
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Представник ВПС Німеччини заявив, що навчання українських військових на системах ППО Patriot йде швидше, ніж усі очікували. Про це
Видання наводить слова одного з командирів німецького навчального підрозділу, який розповів, що українці мають високу мотивацію і часто вже мають досвід бойових дій.
"Все йде швидше, ніж очікувалося", – зазначив неназваний командир.
Тренувальний курс для близько 70 українських військових триває вже близько двох тижнів на базі Бундесверу, яку не називають з міркувань безпеки.
Михайло Яровенко, ZN.ua