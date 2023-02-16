Навчання українських військових на системах Patriot йде швидше, ніж очікувалось – ЗМІ

Представник ВПС Німеччини заявив, що навчання українських військових на системах ППО Patriot йде швидше, ніж усі очікували. Про це повідомляє видання Spiegel.

Видання наводить слова одного з командирів німецького навчального підрозділу, який розповів, що українці мають високу мотивацію і часто вже мають досвід бойових дій.

"Все йде швидше, ніж очікувалося", – зазначив неназваний командир.

Тренувальний курс для близько 70 українських військових триває вже близько двох тижнів на базі Бундесверу, яку не називають з міркувань безпеки.