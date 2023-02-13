Росія планує здійснити переворот у Молдові із захопленням заручників – Санду

"План РФ передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб", інформує ZN.ua.

Росія планує здійснити переворот у Молдові із захопленням заручників – Санду
© Майя Санду/Facebook

Президентка Молдови Майя Санду, після передачі розвідданих від України, підтвердила, що Росія планує здійснити держпереворот, зокрема залучивши опозицію. Про це вона сказала на пресконференції про безпеку країни, повідомляє NewsMaker.

За словами президентки країни, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени минулого року такі спроби вже робилися, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними, сказала президент Молдови.

"План на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", – зазначила вона.

Санду підкреслила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії», – повідомила очільниця Молдови.

Санду додала, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокацій і тримають ситуацію під контролем.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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