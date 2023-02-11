Поразка росіян під Вугледаром стала ще одним приводом для критики російського командування – ISW

Примітно, критикують конкретних командирів, а не Збройні сили РФ як інституцію, інформує ZN.ua.

Поразка росіян під Вугледаром стала ще одним приводом для критики російського командування – ISW
© Соцмережі

Поразка російських підрозділів під Вугледаром на Донеччині приводом для чергового витка критики російського командування воєнними блогерами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 лютого.

«Нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром, Донецька область, стали останньою точкою невралгії в російському інформаційному просторі. Мілблогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво», – йдеться у звіті ISW.

Російські блогери стверджували, зазначають аналітики ISW, що за спробу захоплення Вугледара відповідальні ті самі російські командири, які керували штурмом 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку недалеко від Вугледара в листопаді 2022 року. Відео штурмів ілюструє, що ці командири продовжують припускатися тих самих помилок, які дорого коштують.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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