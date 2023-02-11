У Білому домі прогнозують наступ РФ навесні

Росія продовжить використовувати зимовий період, щоб спробувати виснажити українські сили та відновити власні, переозброїтися та поповнити кількість особового складу для нового наступу навесні. Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії біля Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми тут спілкуємося", - заявив Кірбі.