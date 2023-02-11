У Білому домі прогнозують наступ РФ навесні
В адміністрації президента США вважають, що зимовий період РФ використовує для перегрупування та переозброєння, інформує
Росія продовжить використовувати зимовий період, щоб спробувати виснажити українські сили та відновити власні, переозброїтися та поповнити кількість особового складу для нового наступу навесні. Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі,
"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії біля Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми тут спілкуємося", - заявив Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що, на думку американської адміністрації, Путін використовує поточні зимові місяці для поповнення запасів, провізії та переозброєння, щоб "відновити наступальні операції навесні". Тому, за його словами, США і союзники протягом останніх тижнів збільшили військову допомогу Україні, яка включає складніші бойові можливості для ведення бойових дій на відкритій місцевості.