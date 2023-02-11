Під час обшуку у віце-президента США ФБР знайшло документ з грифом «таємно»

ФБР під час обшуку виявило документ із секретними позначками в будинку колишнього віце-президента США Майка Пенса в Індіані, повідомляє АР.

Радник Пенса Девін О'Меллі повідомив, що Міністерство юстиції завершило «ретельний і необмежений обшук, який тривав п'ять годин» і вилучило «один документ із секретними позначками та шість додаткових сторінок без таких позначок, які не були виявлені під час первинного перегляду радником віце-президента».

За даними видання, обшук стався після того, як Пенса викликали до суду в окремому розслідуванні спроб колишнього президента Дональда Трампа скасувати вибори 2020 року. Як відомо, Пенс планує претендувати на посаду президента від республіканців у 2024 році.