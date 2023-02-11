У колоніях РФ за кілька днів померли двоє кримських політв’язнів. Правозахисники вимагають розслідування

За останні кілька днів стало відомо про двох кримських політв’язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, яких кремлівський режим судить в рамках сфальсифікованих справ. Низка правозахисних організацій вимагає провести розслідування смерті українських бранців Кремля. Відповідну заяву опублікували на сайті Центру прав людини ZMINA.

Так, 7 лютого стало відомо про смерть Костянтина Ширінга, якого росіяни затримали в тимчасово окупованому Криму в 2020 році. Тоді ж окупанти незаконно позбавили громадянина України свободи через звинувачення в участі у діяльності «української розвідувально-диверсійної групи». Через три дні – 10 лютого – прийшла звістка про смерть 60-річного Джеміля Гафарова, якого утримували СІЗО Новочеркаська. Гафарова російські силовики незаконно затримали час наймасштабнішої хвилі обшуків у Криму 27 березня 2019 року. Його звинуватили у нібито «участі в діяльності терористичної організації» (так звана «справа Хізб ут-Тахрір»).

У Костянтина Ширінга були серцево-судинні захворювання, тому він мав приймати призначені ліки. При цьому адміністрації колонії, нібито це було відомо.

«Так, ще під час перебування Ширінга у слідчому ізоляторі до винесення вироку, його адвокат повідомляв, що протягом перших декількох місяців затримання Костянтину взагалі не надавалась медична допомога. Згодом адміністрація ізолятора утримувала Ширінга у холодних та вологих камерах», – йдеться у заяві правозахисників.

У жовтні 2021 року підконтрольний Кремлю «суд» засудив Ширінга до 12 років ув’язнення за нібито шпигунство. Після цього українця етапували з окупованого півострова до колонії №5 у Новотроїцьку Оренбурзької області РФ . Правозахиснкии нагадали, що примусове переміщення цивільних осіб з окупованої території, в тому числі й ув’язнених, є воєнним злочином РФ .

«Після прибуття до колонії адміністрація забрала у Ширінга всі ліки та навіть тонометр. Операцій на серці та суглобах не було проведено, попри життєву необхідність. Наразі адміністрація колонії №5 офіційно не повідомляє про смерть Костянтина Ширінга, але повідомила про це родичам», – додали правозахисники.