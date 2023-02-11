У колоніях РФ за кілька днів померли двоє кримських політв’язнів. Правозахисники вимагають розслідування

7 та 10 лютого померли фігурант сфальсифікованої справи «українських диверсантів» Костянтин Ширінг та фігурант незаконно відкритої «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров, інформує ZN.ua.

У колоніях РФ за кілька днів померли двоє кримських політв’язнів. Правозахисники вимагають розслідування
© ZMINA

За останні кілька днів стало відомо про двох кримських політв’язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, яких кремлівський режим судить в рамках сфальсифікованих справ. Низка правозахисних організацій вимагає провести розслідування смерті українських бранців Кремля. Відповідну заяву опублікували на сайті Центру прав людини ZMINA.

Так, 7 лютого стало відомо про смерть Костянтина Ширінга, якого росіяни затримали в тимчасово окупованому Криму в 2020 році. Тоді ж окупанти незаконно позбавили громадянина України свободи через звинувачення в участі у діяльності «української розвідувально-диверсійної групи». Через три дні – 10 лютого – прийшла звістка про смерть 60-річного Джеміля Гафарова, якого утримували СІЗО Новочеркаська. Гафарова російські силовики незаконно затримали час наймасштабнішої хвилі обшуків у Криму 27 березня 2019 року. Його звинуватили у нібито «участі в діяльності терористичної організації» (так звана «справа Хізб ут-Тахрір»).

У Костянтина Ширінга були серцево-судинні захворювання, тому він мав приймати призначені ліки. При цьому адміністрації колонії, нібито це було відомо.

«Так, ще під час перебування Ширінга у слідчому ізоляторі до винесення вироку, його адвокат повідомляв, що протягом перших декількох місяців затримання Костянтину взагалі не надавалась медична допомога. Згодом адміністрація ізолятора утримувала Ширінга у холодних та вологих камерах», – йдеться у заяві правозахисників.

У жовтні 2021 року підконтрольний Кремлю «суд» засудив Ширінга до 12 років ув’язнення за нібито шпигунство. Після цього українця етапували з окупованого півострова до колонії №5 у Новотроїцьку Оренбурзької області РФ. Правозахиснкии нагадали, що примусове переміщення цивільних осіб з окупованої території, в тому числі й ув’язнених, є воєнним злочином РФ.

«Після прибуття до колонії адміністрація забрала у Ширінга всі ліки та навіть тонометр. Операцій на серці та суглобах не було проведено, попри життєву необхідність. Наразі адміністрація колонії №5 офіційно не повідомляє про смерть Костянтина Ширінга, але повідомила про це родичам», – додали правозахисники.





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