Прем'єр-міністерка Молдови подала у відставку

Санду повідомила, що прийняла відставку прем'єрки.

Прем'єр-міністерка Молдови подала у відставку
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Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку. Про це повідомляє NewsMaker.

«Після півтора року на посаді я оголошую про свою відставку», - заявила вона на брифінгу.

Гаврилиця подякувала всім, з ким працювала, а також перерахувала досягнення свого кабміну.

«Я йду з почуттям виконаного обов'язку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу», — додала вона.

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що прийняла відставку Гаврилиці і подякувала їй за роботу.

«Дякую, Наталіє! Незважаючи на безпрецедентні труднощі, країною керували відповідально, з великою турботою та самовідданістю. Ми маємо стабільність, мир і розвиток — там, де інші хотіли війни та банкрутства», — зазначила Санду.

Президент додала, що після відставки глави уряду, відповідно до закону, вона проведе консультації з депутатами парламенту, а також запропонує кандидата на посаду прем'єра.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні, 10 лютого, в адміністрації президента зібралися депутати від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS), які обговорювали зміни в уряді. Депутати пообіцяли, що адміністрація президента та уряд повідомлять подробиці.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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