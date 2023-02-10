Кадиров став батьком: чеченський парламент присвоїв йому титул «батька народу»

Парламент Чечні одноголосно затвердив поправки до конституції республіки. Внесені зміни затверджують назву посади голови регіону чеченською мовою – «Мехк-Да». Дослівно це означає «батько краю», але використовується в значенні «батько народу». Про це повідомили державні ЗМІ Чечні.

Крім того, до основного закону внесено положення, згідно з якими глава республіки є «гарантом дотримання конституції, прав і свобод людини і громадянина», і наділяється повноваженнями щодо забезпечення «законності, безпеки та територіальної цілісності Чечні, підтримання в ній громадянського миру та згоди».

Ідея призначити собі «батька народу» виникла кілька тижнів тому, і з її офіційним оформленням у проголосовані до конституції поправки депутати не забарились: законопроєкт був внесений головою парламенту Чечні Магомедом Даудовим та ще 20 депутатами та зареєстрований 12 січня.

Востаннє титул «батька народу» мав комуністичний диктатор Іосіф Сталін.

Автори опозиційного до прокремлівського очільника Чечні Telegram-каналу Оплот Ічкерії запропонували надати Кадирову титул «вбивця народу», або «ганьба народу», нагадавши, що сам вінинеодноразово називав себе «росіянином».

«Батьком народу» хочуть назвати людину, яка вже майже 20 років тероризує чеченський народ, викрадаючи, катуючи, знущаючись з людей похилого віку, жінок і дітей. Людину, яка зробила все для того, щоб у її сім'ї було все, а весь простий народ жив у злиднях. Саме ця людина готова вбити весь чеченський народ, відправивши на війну кожного чеченця, аби залишатися при владі. Та й взагалі людиною його назвати важко», — прокоментували рішення окупованої Росією Чечні патріоти Ічкерії.