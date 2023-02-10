Україна узгоджує зі США більшість ударів з використанням передових американських систем – WP

Українські військові отримують координати або ж їх підтвердження від Сполучених Штатів Америки чи їхніх союзників для переважної більшості ударів по об’єктах російських військ із використанням передових ракетних систем, наданих Києву Вашингтоном, таких як HIMARS і M270. Про більш активну роль Пентагона в протистоянні вторгненню РФ в Україну пише The Washington Post із посиланням на трьох високопоставлених українських посадовців і одного високопоставленого представника США .

Один з українців розповів виданню, що наші бійці майже ніколи не запускають ракети з сучасних озброєнь без конкретних координат від американських військових, розміщених на одній з баз у країні Європи.

Співрозмовник зі США підтвердив роль своєї держави в ракетних ударах по ворожих цілях, пояснивши, що метою такої підтримки є забезпечення точності й максимально ефективного використання обмежених запасів боєприпасів.

При цьому він зазначив, що Україна не має чекати на схвалення Штатів для атак на російські об’єкти й постійно самостійно вражає окупаційні війська за допомогою іншої зброї. Американці ж передають ЗСУ координати й точну інформацію для націлювання виключно як консультанти.

Пентагон протягом кількох днів відмовлявся від коментарів The Washington Post через занепокоєння щодо оперативної безпеки. Врешті-решт речник Міноборони США генерал Патрік Райдер визнав надання українській армії розвідувальної інформації для підтримки ударів по об’єктах РФ , але не розповів про узгодження координат.

«Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм (війсковим – ред.) захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували спосіб обміну інформацією, щоб мати змогу підтримувати їхні запити й процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом. Українці відповідальні за пошук цілей, їх пріоритезацію й ухвалення остаточних рішень щодо того, які з них вражати. США не лише не затверджують цілі, а й не беруть участі у виборі чи ураженні цілей», – заявив Райдер.

Водночас, український чиновник описав процес координації ударів зі Штатами. За його словами, спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам щодо отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається “дуже швидко”. Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.