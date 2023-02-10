Україна узгоджує зі США більшість ударів з використанням передових американських систем – WP

Але американські військові, ймовірно, лише консультують українських бійців у питанні націлювання, інформує ZN.ua.

Україна узгоджує зі США більшість ударів з використанням передових американських систем – WP
Фото ілюстративне
© U.S. Army/ flickr

Українські військові отримують координати або ж їх підтвердження від Сполучених Штатів Америки чи їхніх союзників для переважної більшості ударів по об’єктах російських військ із використанням передових ракетних систем, наданих Києву Вашингтоном, таких як HIMARS і M270. Про більш активну роль Пентагона в протистоянні вторгненню РФ в Україну пише The Washington Post із посиланням на трьох високопоставлених українських посадовців і одного високопоставленого представника США.

Один з українців розповів виданню, що наші бійці майже ніколи не запускають ракети з сучасних озброєнь без конкретних координат від американських військових, розміщених на одній з баз у країні Європи.

Співрозмовник зі США підтвердив роль своєї держави в ракетних ударах по ворожих цілях, пояснивши, що метою такої підтримки є забезпечення точності й максимально ефективного використання обмежених запасів боєприпасів.

При цьому він зазначив, що Україна не має чекати на схвалення Штатів для атак на російські об’єкти й постійно самостійно вражає окупаційні війська за допомогою іншої зброї. Американці ж передають ЗСУ координати й точну інформацію для націлювання виключно як консультанти.

Пентагон протягом кількох днів відмовлявся від коментарів The Washington Post через занепокоєння щодо оперативної безпеки. Врешті-решт речник Міноборони США генерал Патрік Райдер визнав надання українській армії розвідувальної інформації для підтримки ударів по об’єктах РФ, але не розповів про узгодження координат.

«Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм (війсковим – ред.) захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували спосіб обміну інформацією, щоб мати змогу підтримувати їхні запити й процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом. Українці відповідальні за пошук цілей, їх пріоритезацію й ухвалення остаточних рішень щодо того, які з них вражати. США не лише не затверджують цілі, а й не беруть участі у виборі чи ураженні цілей», – заявив Райдер.

Водночас, український чиновник описав процес координації ударів зі Штатами. За його словами, спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам щодо отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається “дуже швидко”. Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.


Максим Царук, ZN.ua





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