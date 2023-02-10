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2023-02-10
Понад 600 посадовців Міноборони й ЗСУ притягнули до відповідальності після внутрішніх аудитів – Резніков
Внутрішні аудити проводилися минулого року.
© Олексій Рєзніков/facebook
Після отримання результатів внутрішніх аудитів, які проводилися в 2022 році, до відповідальності було притягнуто 621 посадовця з Міністерства оборони та Збройних Сил України. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков у
Він уточнив, що матеріальну відповідальність понесли 497 людей, а дисциплінарну – 124.
Міністр також запевнив, що всі матеріали внутрішніх аудитів про встановлення порушень цими посадовими особами, оборонне відомство своєчасно передавало до правоохоронних органів, інформує
Максим Царук, ZN.ua