Понад 600 посадовців Міноборони й ЗСУ притягнули до відповідальності після внутрішніх аудитів – Резніков

Після отримання результатів внутрішніх аудитів, які проводилися в 2022 році, до відповідальності було притягнуто 621 посадовця з Міністерства оборони та Збройних Сил України. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков у Facebook .

Він уточнив, що матеріальну відповідальність понесли 497 людей, а дисциплінарну – 124.