Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами – фон дер Ляєн

Але, за словами президентки Єврокомісії, попереду ще багато роботи, інформує ZN.ua.

Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами – фон дер Ляєн
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявила, що задоволена тим, якими темпами Україна наближається до Європейського союзу, але водночас зазначає, що у майбутньому ще багато роботи. Про це повідомляє Європейська правда.

"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни.

Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", – зазначила фон дер Ляєн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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