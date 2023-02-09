Біля кордонів Сумської області не спостерігаються наступальні угруповування ворога — ОВА

Наступальних угруповань армії Російської федерації поблизу кордону Сумської області не зафіксовано. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram .

“Наявність наступальних ворожих угруповань біля кордону області не спостерігається. Обстановка постійно моніториться і відслідковується.

Військові підрозділи знаходяться на визначених позиціях, проводяться планові навчання, нарощення інженерних і фортифікаційних оборонних споруд”, - йдеться в повідомленні ОВА.