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2023-02-09
Біля кордонів Сумської області не спостерігаються наступальні угруповування ворога — ОВА
Наступ росіян на північній ділянці кордону України розглядається як малоймовірний, інформує
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Наступальних угруповань армії Російської федерації поблизу кордону Сумської області не зафіксовано. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в
“Наявність наступальних ворожих угруповань біля кордону області не спостерігається. Обстановка постійно моніториться і відслідковується.
Військові підрозділи знаходяться на визначених позиціях, проводяться планові навчання, нарощення інженерних і фортифікаційних оборонних споруд”, - йдеться в повідомленні ОВА.
Віталій Кононученко, ZN.ua