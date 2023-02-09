Біля кордонів Сумської області не спостерігаються наступальні угруповування ворога — ОВА

Наступ росіян на північній ділянці кордону України розглядається як малоймовірний, інформує ZN.ua.

Біля кордонів Сумської області не спостерігаються наступальні угруповування ворога — ОВА
© like.sumy.ua

Наступальних угруповань армії Російської федерації поблизу кордону Сумської області не зафіксовано. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

“Наявність наступальних ворожих угруповань біля кордону області не спостерігається. Обстановка постійно моніториться і відслідковується.

Військові підрозділи знаходяться на визначених позиціях, проводяться планові навчання, нарощення інженерних і фортифікаційних оборонних споруд”, - йдеться в повідомленні ОВА.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютогоПонад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого
НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради, підозрюваного в недекларуванніНАБУ розшукує заступника голови Сумської облради, підозрюваного в недекларуванні
У Луганській області партизани підпалили обладнання залізниці, якою РФ відправляла технікуУ Луганській області партизани підпалили обладнання залізниці, якою РФ відправляла техніку
Мінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Ще 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворогаЩе 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворога
У Запорізькій області окупанти примусово виселяють жителів із будинків та заселяють в них колаборантівУ Запорізькій області окупанти примусово виселяють жителів із будинків та заселяють в них колаборантів
Бій на території ворога: The Guardian розповіла про секретний український спецназБій на території ворога: The Guardian розповіла про секретний український спецназ
Ще 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій Запорізької областіОкупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій Запорізької області
Нацполіція: у Київській області вже виявлено 1369 тіл вбитих росіянами мирних жителівНацполіція: у Київській області вже виявлено 1369 тіл вбитих росіянами мирних жителів
Последние новости
Подгружаем последние новости