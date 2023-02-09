Новостей.COM ⇒
2023-02-09
Україна починає готувати кадровий резерв для Криму – Верещук
Крим має низку особливостей, які необхідно враховувати, інформує
© УНІАН
В Україні починається формування кадрового резерву для роботи в Автономній республіці Крим після деокупації півострова. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За словами Верещук, перспектива деокупації Криму відкрила необхідність сформувати кадровий резерв для майбутнього управління на півострові.
Лія Ільченко, ZN.ua