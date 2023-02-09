Україна починає готувати кадровий резерв для Криму – Верещук

Крим має низку особливостей, які необхідно враховувати, інформує ZN.ua.

Україна починає готувати кадровий резерв для Криму – Верещук
© УНІАН

В Україні починається формування кадрового резерву для роботи в Автономній республіці Крим після деокупації півострова. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, перспектива деокупації Криму відкрила необхідність сформувати кадровий резерв для майбутнього управління на півострові.


Лія Ільченко, ZN.ua





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