Папа Франциск має однозначну позицію щодо вторгнення РФ в Україну – посол у Ватикані

Папа Римський, який напередодні виявляв бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Владіміром Путіним, завжди дотримувався однозначної позиції щодо повномасштабної війни, яку почала Росія на території України. Про це заявив Посол України у Ватикані Андрій Юраш, повідомляє Укрінформ.

"Папа однозначно є на боці України, і навіть ті, не до кінця зрозумілі для української громади його моделі та способи самовираження, продиктовані любов’ю до України і бажанням допомогти. Можна дискутувати, чи ці моделі нас влаштовують, але в тому, що його мотивація є позитивною, сумніватися не можна", – зазначив пан посол.

За його словами, Папа Римський – не тільки голова Католицької церкви, але й голова держави Ватикану, яку Україна раніше розглядала як можливий майданчик для переговорів з Росією.

І у Ватикані хочуть зберегти можливості для комунікації, щоб за потреби стати таким майданчиком.

"Десь на перетині таких інтенцій і моделюється позиція Папи", – зазначив представник України у Ватикані.

Посол підкреслив, що Папа Римський минулого року через війну скасував уже призначену зустріч з російським партіархом Кирилом. На його думку, це був дуже серйозний жест.

"Папа – глава церкви, для нього зустріч з, умовно кажучи, рівнозначним духовним представником з Росії була дуже важливою. Перша зустріч патріарха Кирила та Папи була у Гавані в 2016 році. І було бажання з російського боку розвинути ці відносини. Папа розвалив цей майданчик, він сказав, що немає підстав для зустрічі", – додав Юраш.