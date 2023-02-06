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2023-02-06
На Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВА
Через російську агресію Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі, інформує
© ДСНС України
У Київській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів,
«На Київщині сапери ДСНС уже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування територій триває. Просимо жителів області бути обережними та пильними», – йдеться у повідомленні.
В ОВА повідомили, що міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути у покинутих будинках, на вулиці, дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччі доріг тощо. Там закликали громадян негайно дзвонити «101» або «102», у разі виявлення підозрілих предметів.
Юлія Москаленко, ZN.ua