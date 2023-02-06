На Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВА

У Київській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомили в Київській ОВА. Роботи з розмінування тривають.

«На Київщині сапери ДСНС уже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування територій триває. Просимо жителів області бути обережними та пильними», – йдеться у повідомленні.

В ОВА повідомили, що міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути у покинутих будинках, на вулиці, дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччі доріг тощо. Там закликали громадян негайно дзвонити «101» або «102», у разі виявлення підозрілих предметів.