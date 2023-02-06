На Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВА

Через російську агресію Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі, інформує ZN.ua.

На Київщині сапери вже знешкодили 77 тисяч вибухонебезпечних предметів – ОВА
© ДСНС України

У Київській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомили в Київській ОВА. Роботи з розмінування тривають.

«На Київщині сапери ДСНС уже знешкодили понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування територій триває. Просимо жителів області бути обережними та пильними», – йдеться у повідомленні.

В ОВА повідомили, що міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути у покинутих будинках, на вулиці, дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччі доріг тощо. Там закликали громадян негайно дзвонити «101» або «102», у разі виявлення підозрілих предметів.





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблихЧисло жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблих
Потреби у БПЛА вимірюються сотнями тисяч – РезніковПотреби у БПЛА вимірюються сотнями тисяч – Резніков
Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"
Список 200-х росіян в Україні стає все довшим. Довоювалися до смерті понад 130 тисяч окупантівСписок 200-х росіян в Україні стає все довшим. Довоювалися до смерті понад 130 тисяч окупантів
РФ стягнула під Маріуполь 30-тисячне військо: ймовірний наступРФ стягнула під Маріуполь 30-тисячне військо: ймовірний наступ
Росія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄРосія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄ
Втрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYTВтрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYT
«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці
За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – ФедоровЗа майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров
На Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фотоНа Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости