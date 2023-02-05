Жоден чиновник не вічний у своєму кріслі — Рєзніков

Тільки одна людина має право призначати чи звільняти міністра оборони - це президент України. Про це сказав очільник відомства Олексій Рєзніков, відповідаючи на питання про його можливу відставку на прес-конференції .

"Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – Верховний Головнокомандувач і Президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", – сказав Резніков.