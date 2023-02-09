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2023-02-09
Макрон змінився у своєму ставленні до України – Зеленський
Макрон каже, що Франція підтримуватиме Україну до перемоги, інформує
© Офіс президента
Президент Франції Еммануель Макрон змінився після своїх коментарів про те, що не можна принижувати Росію, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті перед візитом до Парижа.
"Я думаю, що він змінився, і цього разу змінився по-справжньому", - сказав Зеленський
Інтерв'ю було опубліковано якраз у той момент, коли Зеленський мав прибути до Парижа.
Оксана Лебедина, ZN.ua