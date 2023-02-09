Макрон змінився у своєму ставленні до України – Зеленський

Макрон каже, що Франція підтримуватиме Україну до перемоги, інформує ZN.ua.

Макрон змінився у своєму ставленні до України – Зеленський
© Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон змінився після своїх коментарів про те, що не можна принижувати Росію, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті перед візитом до Парижа.

"Я думаю, що він змінився, і цього разу змінився по-справжньому", - сказав Зеленський Le Figaro. «Адже саме він проклав шлях до постачання танків. А ще він підтримав членство України у ЄС. Думаю, це був реальний сигнал», - сказав Зеленський.

Інтерв'ю було опубліковано якраз у той момент, коли Зеленський мав прибути до Парижа.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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