Макрон змінився у своєму ставленні до України – Зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон змінився після своїх коментарів про те, що не можна принижувати Росію, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті перед візитом до Парижа.

"Я думаю, що він змінився, і цього разу змінився по-справжньому", - сказав Зеленський Le Figaro . «Адже саме він проклав шлях до постачання танків. А ще він підтримав членство України у ЄС. Думаю, це був реальний сигнал», - сказав Зеленський.

Інтерв'ю було опубліковано якраз у той момент, коли Зеленський мав прибути до Парижа.