Дозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна рада

Створено робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів, інформує ZN.ua.

Дозакупалися: тендери Міноборони перевірятиме громадська антикорупційна рада
© jankoy.org.ua

При Міністерстві оборони України буде створена громадська антикорупційна рада, яка перевірятиме закупки Міноборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції.

"Ми утворимо робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони", - заявив він.

Резніков зазначив, що така рада дозволить міністерству отримувати експертизу від громадськості.

Водночас, міністр наголосив, що під час воєнного стану дуже важливо закривати доступ до певної інформації.

У цьому зв'язку плануються зміни до законодавства, які унормують закупівлі у секторі безпеки та оборони таким чином, щоб була захищена важлива інформація, але щоб ці закупівлі стали більш публічними.


Лія Ільченко, ZN.ua





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