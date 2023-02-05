Чим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС Британії

"Путін реагує лише на силу", - пояснює Клеверлі.

Чим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС Британії
© Офіс президента України

Найшвидшим шляхом до досягнення миру в Україні є допомога їй у повноцінному озброєнні для захисту від Росії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у статті, опублікованій 5 лютого у газеті Times of Malta.

Статтю Клеверлі опубліковано в мальтійській газеті напередодні його візиту у вівторок на середземноморський острів, який на початку лютого прийняв головування в Раді безпеки ООН.

"Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів", - написав Клеверлі, позитивно відзначивши те, що Німеччина та США долучилися до Великої Британії у згоді відправити танки в Україну.

"Дати українцям інструменти, необхідні їм для завершення роботи, - це найшвидший і, по суті, єдиний шлях до миру", - написав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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