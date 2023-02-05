Столиця штату Нью-Йорк вирішила стати містом-партнером української Бучі

Бути партнером Бучі вирішила мерія міста Олбані.

Столиця штату Нью-Йорк вирішила стати містом-партнером української Бучі
© КМДА, Олексій Самсонов

Столиця американського штату Нью-Йорк – місто Олбані – виступило з ініціативою стати партнером українського міста Буча, що на Київщині. Про це заявив міський голова Бучі Анатолій Федорук під час візиту до США, передає «Укрінформ».

«У штаті Нью-Йорк ми плануємо відвідати Олбані – майбутнє місто-партнер Бучі. Мерія цього міста вийшла з ініціативою про партнерські відносини з нашим містом», – зазначив Федорук у коментарі інформагентству.

За словами міського голови, делегація мерії перебуває у Сполучених Штатах із шестиденним робочим візитом.

«Головна мета – донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові», – зазначив Федорук.

Він додав, що «важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше – стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого».







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