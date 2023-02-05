Бій на території ворога: The Guardian розповіла про секретний український спецназ

В Україні існує секретний батальйон «Братство», який виконує завдання за лінією фронту і навіть на території Росії. Видання The Guardian поспілкувалося з трьома бійцями цього батальйону.

Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир 39-річний Олексій добре знають, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про них. У західних столицях виникає колективний страх від самої думки про них. Вони є членами батальйону «Братство», добровольчої групи українських спецназівців, які ведуть боротьбу з Владіміром Путіним за межею фронту війни в Україні і в глибині Росії.

Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії.

Це може здатися дивним для такого батальйону, як їхній, щоб їхні історії були почуті публічно. Але це неправильне розуміння їхньої мети. У всьому, що вони роблять, є єдине повідомлення, яке вони хочуть надіслати.

«Нам дуже легко перетинати російський кордон», – з посмішкою каже Владислав, молодший із трьох.

Добровольці «Братства» мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами. Їхній статус на відстані витягнутої руки пропонує заперечення.

Олексій, за його словами, у «розвідці», але в батальйон набирають переважно цивільних, або відбирають найспритніших з інших добровольчих батальйонів. Він каже, що розуміє, чому їхня робота повинна залишатися окремо. Проте їм усім важко сприйняти це міркування.