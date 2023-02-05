Бій на території ворога: The Guardian розповіла про секретний український спецназ

Авантюрні українці по-своєму розв’язали проблему з обмеженою можливістю бити по території Росії, інформує ZN.ua.

В Україні існує секретний батальйон «Братство», який виконує завдання за лінією фронту і навіть на території Росії. Видання The Guardian поспілкувалося з трьома бійцями цього батальйону.

Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир 39-річний Олексій добре знають, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про них. У західних столицях виникає колективний страх від самої думки про них. Вони є членами батальйону «Братство», добровольчої групи українських спецназівців, які ведуть боротьбу з Владіміром Путіним за межею фронту війни в Україні і в глибині Росії.

Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії.

Це може здатися дивним для такого батальйону, як їхній, щоб їхні історії були почуті публічно. Але це неправильне розуміння їхньої мети. У всьому, що вони роблять, є єдине повідомлення, яке вони хочуть надіслати.

«Нам дуже легко перетинати російський кордон», – з посмішкою каже Владислав, молодший із трьох.

Добровольці «Братства» мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами. Їхній статус на відстані витягнутої руки пропонує заперечення.

Олексій, за його словами, у «розвідці», але в батальйон набирають переважно цивільних, або відбирають найспритніших з інших добровольчих батальйонів. Він каже, що розуміє, чому їхня робота повинна залишатися окремо. Проте їм усім важко сприйняти це міркування.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Незаконні мігранти з території Білорусі знову намагаються потрапити до ПольщіНезаконні мігранти з території Білорусі знову намагаються потрапити до Польщі
На території Японії можуть з'явитись американські TomahawkНа території Японії можуть з'явитись американські Tomahawk
Шольц заявив про «консенсус» із Зеленським щодо невикористання зброї Заходу для атак по території РФШольц заявив про «консенсус» із Зеленським щодо невикористання зброї Заходу для атак по території РФ
ЦНС: Загарбники планують вивезти дітей з окупованої території Луганщини в КареліюЦНС: Загарбники планують вивезти дітей з окупованої території Луганщини в Карелію
Ще 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Між Лондоном і Брюсселем може розпочатися «повномасштабна торгова війна» – The GuardianМіж Лондоном і Брюсселем може розпочатися «повномасштабна торгова війна» – The Guardian
Маркарова розповіла про перебіг переговорів щодо надання Україні винищувачів F-16Маркарова розповіла про перебіг переговорів щодо надання Україні винищувачів F-16
В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округуВ Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу
"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС
Последние новости
Подгружаем последние новости