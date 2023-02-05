«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео

Служба безпеки України раптово втрутилась у zoom-нараду українських колаборантів з кураторами з Москви і прямо там повідомила про кримінальне провадження щодо них за державну зраду. Промовисте відео опублікував колишній український дипломат Олександр Щерба у своєму Twitter .

«Відмінно. Служба безпеки України зламала зум-дзвінок між Москвою та квіслінгами в Україні. І офіційно повідомила останніх про те, що їм звинувачено в державній зраді. Нехай слухають Гімн», – написав він під відео.

Nice. Ukraine’s security service hacked a zoom-call between moscow and the quislings in Ukraine. And officially notified the latter that they’re charged with treason.



And then let them listen to ?? anthem. #StandWithUkraine pic.twitter.com/DAn6bvl5Nb — olexander scherba?? (@olex_scherba) February 4, 2023

На півторахвилинному відео видно, як у момент, коли колаборанти з окупованих територій України представляються, аж тут раптово вмикається українська пісня, а через кілька секунд голос чоловіка.

Чоловік, який втрутився у zoom-дзвінок, сказав: «Колаборанти, СБУ всіх вас виявила, із завтрашнього дня ви перебуватимете у міжнародному розшуку. Ви всі нестимете кримінальну відповідальність за статтею 111 – державна зрада».

Після цих слів почав звучати гімн України.

Олександр Щерба не вказав, коли саме було зняте відео. Однак, судячи з одягу людей на ньому, влітку. Проте раніше про нього не було відомо назагал.