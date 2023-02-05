«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео

Зрадники спілкувалися зі своїм «керівництвом», аж тут ввімкнулась українська пісня, а потім голос представника СБУ, інформує ZN.ua.

«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео
© Скріншот з відео

Служба безпеки України раптово втрутилась у zoom-нараду українських колаборантів з кураторами з Москви і прямо там повідомила про кримінальне провадження щодо них за державну зраду. Промовисте відео опублікував колишній український дипломат Олександр Щерба у своєму Twitter.

«Відмінно. Служба безпеки України зламала зум-дзвінок між Москвою та квіслінгами в Україні. І офіційно повідомила останніх про те, що їм звинувачено в державній зраді. Нехай слухають Гімн», – написав він під відео.

Nice. Ukraine’s security service hacked a zoom-call between moscow and the quislings in Ukraine. And officially notified the latter that they’re charged with treason.

And then let them listen to ?? anthem.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DAn6bvl5Nb

— olexander scherba?? (@olex_scherba) February 4, 2023

На півторахвилинному відео видно, як у момент, коли колаборанти з окупованих територій України представляються, аж тут раптово вмикається українська пісня, а через кілька секунд голос чоловіка.

Чоловік, який втрутився у zoom-дзвінок, сказав: «Колаборанти, СБУ всіх вас виявила, із завтрашнього дня ви перебуватимете у міжнародному розшуку. Ви всі нестимете кримінальну відповідальність за статтею 111 – державна зрада».

Після цих слів почав звучати гімн України.

Олександр Щерба не вказав, коли саме було зняте відео. Однак, судячи з одягу людей на ньому, влітку. Проте раніше про нього не було відомо назагал.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відеоУ Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео
У Запорізькій області окупанти примусово виселяють жителів із будинків та заселяють в них колаборантівУ Запорізькій області окупанти примусово виселяють жителів із будинків та заселяють в них колаборантів
Українці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відеоУкраїнці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відео
Як виживали і що їли в російському полоні: оповідання бійців ЗСУ, відеоЯк виживали і що їли в російському полоні: оповідання бійців ЗСУ, відео
У Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відеоУ Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відео
Захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відеоЗахисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відео
У Росії "бавовна" на заводі, де робили "запчастини" для Кримського мосту: фото та відеоУ Росії "бавовна" на заводі, де робили "запчастини" для Кримського мосту: фото та відео
У мережі показали відео із Саакашвілі з реанімаціїУ мережі показали відео із Саакашвілі з реанімації
В Іловайську пролунали потужні вибухи: відеоВ Іловайську пролунали потужні вибухи: відео
СБУ затримала колаборантів з Луганщини, які хотіли влаштуватися до органів держвлади УкраїниСБУ затримала колаборантів з Луганщини, які хотіли влаштуватися до органів держвлади України
Последние новости
Подгружаем последние новости