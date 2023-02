«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео

Служба безпеки України раптово втрутилась у zoom-нараду українських колаборантів з кураторами з Москви і прямо там повідомила про кримінальне провадження щодо них за державну зраду. Промовисте відео опублікував колишній український дипломат Олександр Щерба у своєму Twitter .

«Відмінно. Служба безпеки України зламала зум-дзвінок між Москвою та квіслінгами в Україні. І офіційно повідомила останніх про те, що їм звинувачено в державній зраді. Нехай слухають Гімн», – написав він під відео.