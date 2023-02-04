В ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного удару

Війська РФ готуються до нового можливого масового ракетного удару по Україні та ведуть активну розвідку авіацією та безпілотниками, заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", - наголосила Гуменюк.

За її словами, в Чорному морі на бойовому чергуванні немає жодного ракетоносія РФ .

"Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години", - додала вона.