В ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного удару
Війська РФ ведуть активну розвідку БПЛА.
Війська РФ готуються до нового можливого масового ракетного удару по Україні та ведуть активну розвідку авіацією та безпілотниками, заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в
"Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область", - наголосила Гуменюк.
За її словами, в Чорному морі на бойовому чергуванні немає жодного ракетоносія РФ.
"Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години", - додала вона.