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2023-02-04
У ЗСУ не виключають, що росіяни можуть здійснити несподіваний удар на півдні України
Окупанти постійно змінюють свою тактику.
© Минобороны РоSSии/t.me
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що хоча російські сили зараз і зосереджені на сході України, не виключено, що вони можуть здійснити несподіваний удар на півдні. Про це вона сказала
Та Сили оборони готові до будь-якого сценарію, запевняє Гуменюк. У ЗСУ продовжують ретельно відстежувати тактику ворога. Насамперед тому, що росіяни постійно її змінюють, маневруючи наявними ресурсами, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua