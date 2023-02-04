У ЗСУ не виключають, що росіяни можуть здійснити несподіваний удар на півдні України

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що хоча російські сили зараз і зосереджені на сході України, не виключено, що вони можуть здійснити несподіваний удар на півдні. Про це вона сказала під час телемарафону.

Та Сили оборони готові до будь-якого сценарію, запевняє Гуменюк. У ЗСУ продовжують ретельно відстежувати тактику ворога. Насамперед тому, що росіяни постійно її змінюють, маневруючи наявними ресурсами, інформує ZN.ua .