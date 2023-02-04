Ухилення від мобілізації: кого лише оштрафують, а кому загрожує позбавлення волі

мобілізація в Україні, повістки

В Україні триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов’язані чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, пише Politeka.net.

Тож українцям нагадали, яка відповідальність загрожує чоловікам, які ухиляються від мобілізації.

«Покарання настає залежно від скоєного правопорушення. У разі якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків», – розповів начальник Печерського РТЦК та СП Києва полковник Сергій Калугін під час брифінгу в Military Media Center.

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Полковник додав, що до особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військову обліку може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України.

Так, якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Мова йде про штраф від 510 до 1700 грн.

А от, якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову і уникнув відправки до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність.

мобілізація, військовий квиток

Це, підкреслимо, стаття 336 Карного кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період», згідно з якої можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.


Катерина Петренко, politeka.net





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