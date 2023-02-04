У Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою

У США заявили, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун пролетіла над Латинською Америкою. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, пише CNN .

«Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролітає над Латинською Америкою. Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження», - зазначив Райдер.

Він не уточнив, де саме перебуває куля, але додав, що вона, схоже, не прямує до Сполучених Штатів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з директором Центрального офісу закордонних справ Китаю Ван І. Він заявив, що поява спостережних повітряних куль в повітряному просторі США є порушенням суверенітету Сполучених Штатів, повідомив Державний департамент.

У розмові Блінкен також повідомив, що скасовує свій візит в Китай .

«Держсекретар повідомив, що він планував відвідати Пекін, щоб продовжити виконання порядку денного, узгодженого президентом Джо Байденом і президентом Сі в листопаді на Балі. Міністр взяв до уваги заяву Китаю про жаль, але підкреслив, що це безвідповідальний акт і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, яке підриває мету поїздки», - йдеться у повідомленні.

Держсекретар пояснив, що на тлі такої ситуації недоречно відвідувати Пекін.

«Він підкреслив, що Сполучені Штати віддані дипломатичній взаємодії та підтримці відкритих ліній зв'язку, і що він буде готовий відвідати Пекін, як тільки дозволять умови», - додали в Державному департаменті.