У Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою
США виявили ще один розвідувальний зонд.
У США заявили, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун пролетіла над Латинською Америкою. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, пише
«Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролітає над Латинською Америкою. Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження», - зазначив Райдер.
Він не уточнив, де саме перебуває куля, але додав, що вона, схоже, не прямує до Сполучених Штатів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з директором Центрального офісу закордонних справ Китаю Ван І. Він заявив, що поява спостережних повітряних куль в повітряному просторі США є порушенням суверенітету Сполучених Штатів,
У розмові Блінкен також повідомив, що скасовує свій візит в Китай.
«Держсекретар повідомив, що він планував відвідати Пекін, щоб продовжити виконання порядку денного, узгодженого президентом Джо Байденом і президентом Сі в листопаді на Балі. Міністр взяв до уваги заяву Китаю про жаль, але підкреслив, що це безвідповідальний акт і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, яке підриває мету поїздки», - йдеться у повідомленні.
Держсекретар пояснив, що на тлі такої ситуації недоречно відвідувати Пекін.
«Він підкреслив, що Сполучені Штати віддані дипломатичній взаємодії та підтримці відкритих ліній зв'язку, і що він буде готовий відвідати Пекін, як тільки дозволять умови», - додали в Державному департаменті.