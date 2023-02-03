Зеленський анонсував створення офісу для проведення євроінтеграційної реформи

Президент Володимир Зеленський анонсував створення офісу, який відповідатиме за проведення реформи щодо заміни системи дитячих будинків-інтернатів на сучасну, європейську систему. Про це наголосив Зеленський у вечірньому відозверненні, інформує ZN.ua .

За його словами, під час саміту Україна-ЄС у Києві були окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи.

"Для мене важливо, що є конкретика і в таких напрямках, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів іншою системою - більш цивілізованою та дружньою для дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування - виховання дітей в будинках сімейного типу. Буде створений відповідний офіс, який відповідатиме за цю рформу", - розповів президент.

Зеленський також висловив сподівання, що уряд зможе розпочати переговори про членство вже цього року.

"Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів", - зазначив Зеленський.