Джорджа Мелоні побуває у Києві до 24 лютого

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка раніше вже анонсувала свій візит до української столиці, заявила, що її приїзд до Києва відбудеться до річниці повномасштабного вторгнення на територію України. Про це повідомляє ANSA.

Під час візиту до Німеччини на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом вона заявила, що між Італією та Німеччиною існує "сильна синергія" щодо підтримки України. Глава уряду Італії зазначила, що обидві країни тісно працювали над підтримкою України у її самообороні та "продовжуватимуть це робити стільки, скільки буде необхідно".

Мелоні додала, що її країна співпрацює з Францією над допомогою Україні у питанні протиракетної оборони і анонсувала шостий пакет допомоги.