Був придатний, став непридатним: СБУ виявила схему підробки документів для ухилянтів, фото

Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ пропонував чоловікам призивного віку небезкоштовно ухилитися від проходження строкової військової служби.

Про це інформує прес-центр СБ України, інформує Апостроф.

За 5 тисяч доларів посадовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Раніше правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол й викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

Як пояснили у ДБР, до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд, співробітнику якого потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд.

Посадовець повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою, й пообіцяв організувати оформлення такої довідки за 5 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті.

Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.


Олексій Руденко, Апостроф





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