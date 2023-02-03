Новостей.COM ⇒
2023-02-03
Росіяни хочуть роздати колаборантам захоплене житло на окупованих територіях – ЦНС
У відомстві наголошують, щоб будь-які юридичні операції окупантів не мають законного підґрунтя, інформує
© "Официальный сайт "ДНР"
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють передати захоплене житло проросійським колаборантам. Про це
У відомстві зазначають, що "безгосподарче майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам зс РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви.
"Наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна. Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", – додали у ЦНС.
Михайло Яровенко, ZN.ua