Росіяни хочуть роздати колаборантам захоплене житло на окупованих територіях – ЦНС

У відомстві наголошують, щоб будь-які юридичні операції окупантів не мають законного підґрунтя, інформує ZN.ua.

Росіяни хочуть роздати колаборантам захоплене житло на окупованих територіях – ЦНС
© "Официальный сайт "ДНР"

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють передати захоплене житло проросійським колаборантам. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У відомстві зазначають, що "безгосподарче майно", а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати "солдатам зс РФ" та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви.

"Наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна. Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", – додали у ЦНС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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