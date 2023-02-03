Чому Київ досі не призначив послів в Індії, Китаї та Бразилії? В МЗС розповіли про проблему з відбором кандидатів

Кулеба відмовився коментувати інформацію про те, що очолити наше посольство у КНР може міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, інформує ZN.ua.

Чому Київ досі не призначив послів в Індії, Китаї та Бразилії? В МЗС розповіли про проблему з відбором кандидатів
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що саме через проблему з відбором кандидатів досі немає послів нашої країни в Бразилії, Індії та у Китаї. Під час інтерв'ю "BBC Україна" він назвав ці країни складними.

"Дуже складна країна, дуже важко підібрати людину, яка відповідала б нашим очікуванням. Але знайдемо", - пояснив він ситуацію з наших послом в Індії.

Що стосується інших країна, то на посаду послів у Бразилії та Китаї зараз є певні кандидатури й "орієнтовне розуміння", "проте процес ще не запущений". Кулеба зазначив, що, наприклад, дипломат, який працюватиме в КНР, повинен відповідати низці критеріїв.

"Під кожну країну підбираємо посла, який відповідає певному баченню. Якісь були кандидатури, відпадали, хтось з особистих причин змінював своє бажання працювати. Я сам невдоволений, що два роки немає посла в Китаї, але так склалися обставини", – сказав очільник МЗС.

При цьому він відмовився коментувати інформацію про те, що послом України в Китаї може стати міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

"Я завжди коментую тільки після виходу відповідного указу президента", – сказав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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