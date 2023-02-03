Росія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄ
Це – злочин проти українців як нації.
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що росіяни примусово перемістили до РФ понад 14 тисяч дітей з окупованих українських територій. Як повідомляє «
«Агресивна війна росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям. За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до росії понад 14 тисяч дітей», – сказав він.
Він підкреслив, що це є прямим злочином проти українців як нації.
«Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії», – наголосив Карпентер.
Він додав, що США і надалі співпрацюватимуть з Україною та міжнародними партнерами, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до скоєних в Україні злочинів.