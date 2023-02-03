Росія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄ

Це – злочин проти українців як нації.

Росія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄ
© Getty Images

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що росіяни примусово перемістили до РФ понад 14 тисяч дітей з окупованих українських територій. Як повідомляє «Укрінформ», таку цифру він озвучив на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Агресивна війна росії продовжує приносити біль і страждання найуразливішим верствам населення України, зокрема дітям. За повідомленнями, кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до росії понад 14 тисяч дітей», – сказав він.

Він підкреслив, що це є прямим злочином проти українців як нації.

«Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії», – наголосив Карпентер.

Він додав, що США і надалі співпрацюватимуть з Україною та міжнародними партнерами, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до скоєних в Україні злочинів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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