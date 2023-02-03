Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»
За даними Генштабу ЗСУ, за рік на війні в Україні загинуло вже близько 130 тисяч росіян, інформує
Незважаючи на смерть десятків тисяч російських солдатів на розв'язаній Владіміром Путіним війні в Україні, удар по економіці західними санкціями та зростаючу міжнародну зневагу до Росії, більшість росіян продовжують підтримувати загарбницьку війну в сусідній державі і ця підтримка тільки зростає, заявив «
За місяць однозначна підтримка зросла на 4%: у грудні був 41%, у січні – 45%. "Швидше підтримують" дії армії Росії в Україні 30% росіян (як і в грудні). Не підтримують – 19% (у грудні – 21%).
Найбільший рівень підтримки характерний для тих, хто довіряє російській пропаганді на ТБ як основному джерелу новин (у сукупності 86%) та хто схвалює діяльність президента РФ (85%), а також для опитаних 55 років та старших (82%), чоловіків (80%) та респондентів, які проживають у селах та за межами найбільших міст (близько 78%).