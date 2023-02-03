Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»

Незважаючи на смерть десятків тисяч російських солдатів на розв'язаній Владіміром Путіним війні в Україні, удар по економіці західними санкціями та зростаючу міжнародну зневагу до Росії, більшість росіян продовжують підтримувати загарбницьку війну в сусідній державі і ця підтримка тільки зростає, заявив « Левада-центр » на основі свого соціологічного опитування.

За місяць однозначна підтримка зросла на 4%: у грудні був 41%, у січні – 45%. "Швидше підтримують" дії армії Росії в Україні 30% росіян (як і в грудні). Не підтримують – 19% (у грудні – 21%).