Європарламент закликав ЄС працювати над стартом переговорів про вступ України

Європейський парламент у четвер, 2 лютого, ухвалив резолюцію, у якій окреслив свої очікування щодо майбутнього саміту Україну-ЄС у Києві та закликав Євросоюз до роботи над початком переговорів про вступ України до його складу. Відповідний документ підтримали 489 депутатів, 36 проголосували "проти", а 49 утрималися. Про це повідомила пресслужба органу.

Депутати також звернулися до ЄС із проханням підтримати дорожню карту, у якій визначені наступні кроки, необхідні для входження нашої країни в єдиний європейський ринок.

Водночас, вони наголосили, що шлях до набуття Україною членства в Євросоюзі має відбуватися із дотриманням відповідних процедур, і нагадали про важливість запровадження необхідних реформ і виконання критеріїв щодо вступу, оскільки цей процес є заснованим на заслугах.

Зважаючи на це, Європарламент рекомендував українській владі якомога швидше прийняти основні реформи, щоб держава відповідала критеріям членства.