Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкою

Зловмиснику заочно повідомили про підозру у державній зраді та у підготовці до вчинення диверсії, інформує ZN.ua.

Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкою
© Прес-служба ДБР

Працівники ДБР запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець з Донеччини разом зі своїм спільником. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Після того, як росіяни захопили частину Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на РФ.

Зрадник планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно заховав вибухові пристрої, боєприпаси, а також засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, підконтрольній українській владі.

Здійснити вибух повинен був його спільник, з яким зрадник активно обговорював плани диверсії, зокрема, через месенджери.

«Працівники ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який проводив фільтраційні заходи на одному з блок-постів тимчасово окупованої території Донеччини», - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, зрадник, працюючи на росіян, перевіряв автомобілі і шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України чи ЗСУ, а також співпрацюють з державними органами української влади.

Експравоохоронцю заочно повідомили про підозру у державній зраді та у готуванні до вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі ДБР шукає спільника зрадника.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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