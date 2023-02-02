Воєнний стан: чи дозволяється виїздити за кордон виключеним з військового обліку

Деяким чоловікам можна виїжджати з України.

Воєнний стан: чи дозволяється виїздити за кордон виключеним з військового обліку
© Getty Images

Через повномасштабну військову агресію Росії в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Під час воєнного стану їм не дозволяється виїздити за кордон, але є деякі виключення. У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть виїздити за кордон особи, які виключені з військового обліку та які документи для цього потрібні.

Виїзд за кордон: хто з виключених з військового обліку має таке право

В законах України вказані категорії осіб, які не можуть бути мобілізовані або мають бути виключені з військового обліку, пише видання НВ. У Державній прикордонній службі України зазначили, що виключення з військового обліку – це не завжди прирівнюється до дозволу виїжджати за кордон.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
В Білому домі прогнозують новий наступ російських військВ Білому домі прогнозують новий наступ російських військ
Блок рекламы


Похожие новости
Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТОМіністр закордонних справ Угорщини заявив, що Швеція повинна діяти «по-іншому» для вступу в НАТО
Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкоюЕксправоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкою
У Human Rights Watch звинуватили Україну в використанні мін-"пелюсток", підкріпивши це картою з російським КримомУ Human Rights Watch звинуватили Україну в використанні мін-"пелюсток", підкріпивши це картою з російським Кримом
Росія звозить військових та техніку до прикордонної з Україною областіРосія звозить військових та техніку до прикордонної з Україною області
Терорист-смертник атакував поліцію в пакистанській мечеті: десятки людей загинулиТерорист-смертник атакував поліцію в пакистанській мечеті: десятки людей загинули
Генерал США Ходжес: "Битва за Крим стане ключовою у війні"Генерал США Ходжес: "Битва за Крим стане ключовою у війні"
Теракт в Оленівці стане одним із пунктів звинувачення РФ в міжнародному трибуналі – ЗеленськийТеракт в Оленівці стане одним із пунктів звинувачення РФ в міжнародному трибуналі – Зеленський
Виїзд чиновників та депутатів за кордон поза відрядженням: в ДПСУ уточнили умовиВиїзд чиновників та депутатів за кордон поза відрядженням: в ДПСУ уточнили умови
Загальна мобілізація: чи можуть притягнути до відповідальності осіб, які виїхали за кордон до 24 лютогоЗагальна мобілізація: чи можуть притягнути до відповідальності осіб, які виїхали за кордон до 24 лютого
Екс-генерал НАТО стане президентом ЧехіїЕкс-генерал НАТО стане президентом Чехії
Последние новости
Подгружаем последние новости