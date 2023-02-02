Воєнний стан: чи дозволяється виїздити за кордон виключеним з військового обліку

Через повномасштабну військову агресію Росії в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Під час воєнного стану їм не дозволяється виїздити за кордон, але є деякі виключення. У Держприкордонслужбі пояснили , чи можуть виїздити за кордон особи, які виключені з військового обліку та які документи для цього потрібні.

Виїзд за кордон: хто з виключених з військового обліку має таке право