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2023-02-02
Воєнний стан: чи дозволяється виїздити за кордон виключеним з військового обліку
Деяким чоловікам можна виїжджати з України.
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Через повномасштабну військову агресію Росії в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Під час воєнного стану їм не дозволяється виїздити за кордон, але є деякі виключення. У Держприкордонслужбі
Виїзд за кордон: хто з виключених з військового обліку має таке право
В законах України вказані категорії осіб, які не можуть бути мобілізовані або мають бути виключені з військового обліку,
Дар'я Скрипник, ZN.ua