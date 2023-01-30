Росія звозить військових та техніку до прикордонної з Україною області

Починається укріплення Курської області.

Росія звозить військових та техніку до прикордонної з Україною області
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Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт повідомив про посилення в регіоні військових сил та засобів.

«У найближчі кілька днів на територію Курської області прибуває ще додатковий контингент… Необхідно надати всебічну підтримку щодо прийому та розміщення додаткових сил та засобів, які прибувають на територію регіону, щоб наші військовослужбовці максимально швидко приступили до виконання завдань із захисту державного кордону та забезпеченню безпеки на території Курської області», - цитує Старовойта "РИА Новости".

Він також повідомив про обстріл селища Червоножовтневе Глушківського району. Водночас Сумська област, як межує з Курською, регулярно зазнає обстрілів з російської сторони, інформує ZN.ua.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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