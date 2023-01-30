Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану балістичні ракети – Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Російська Федерація все ще хоче отримати від Ірану балістичні ракети, а також нові партії дронів-камікадзе. Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

"Те, що є – Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і певним чином ракети, про які було оголошено раніше – Fateh та Zolfaghar - це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Але балістика у Росії є у вигляді тих же ракет "Кинжал". Це – фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній території. Так само ракети Х-22, і ракети С-300 С-400 – зенітні ракети, які б’ють по балістичній території", – зазначив речник повітряних сил.

"Це - виклики та загрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх і на позиціях. Але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T", – підкреслив він

Водночас союзники України вже висловили готовність передати комплекси.

"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція заявили про готовність передавати і ці системи, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, нікуди не зникла і мусимо на неї реагувати", – додав Ігнат.